Poola kohtunikud tagakiusamisest: avalik laim ja valesüüdistused

Poliitiliselt tundlike teemadega tegelevad kohtunikud ja need, kes on väljendanud vastuseisu kohtureformile, on saanud sageli ähvardusi ja isegi fabritseeritud kriminaalsüüdistusi. Paljudel juhtudel on nende osas juhtivate PiS-i poliitikute eestvedamisel algatatud korruptsiooni- või vihakampaaniad.

«Kõik, mida nad soovisid, oli minu kohta informatsiooni kogumine, mida saaks kasutada minu vastu – nad tahavad, et ma teaksin, et nad jälgivad kõike, mida ma teen,» sõnas Żurek, kes usub, et on nüüd riigi julgeolekuteenistuste jälgimise all.