Stoltenberg: pole tagatist, et transatlantiline liit jääb püsima

«Ühendriikide ja teiste liitlaste vahel on tõsised erimeelsused teemades nagu kaubandus, kliimamuutused ja Iraani tuumalepe. Need eriarvamused on tõelised ega kao üleöö. Tegelikult ei ole kuhugi kirjutatud, et transatlantilised sidemed igavesti kestavad. See ei tähenda aga, et nende lagunemine on vältimatu. Me suudame seda säilitada ja säilitada sellega ka kõik ühised hüved,» märkis Stoltenberg.