Rootsi fännid jõid Nižni Novgorodi õllest kuivaks

«Jah, mõned kohad olid juba eilseks tühjad,» märkis Rootsi jalgpalliliidu turvaülem Martin Fredman. «Linnas ei ole kunagi midagi sellisel skaalal korraldatud, nii et see tabas neid täieliku üllatusena.»

Kuid eduka avamängu järel rootslaste janu ainult kasvas. «Pärast Rootsi edu sai täna Novgorodi kesklinnas õlu otsa. Ainuüksi see juba näitab, kui palju meid siin on ja milline peomeeleolu siin valitseb,» lausus Rootsi jalgpallimeeskonna toetaja Carl Eriksson.