Venemaa sissesõidukeelu nimekirjas on mitu Läti seimi liiget

Justiitsminister Dzintars Rasnačs teatas täna sotsiaalmeedias, et temagi on nimekirjas.

«Sellesse nimekirja võtmine tähendab, et meie kohtupoliitika on võtnud õige suuna,» sõnas ta. «Nimistusse kandmine on mulle suur au,» lisas Rasnačs.

Ka erakonna Ühtsus seimifraktsiooni juht Hosams Abu Meri kinnitas, et on nimekirjas. Sama teatas Twitteris ajakirjanik Pauls Raudseps.

Kuna teadaolevalt on nimekirjas alla 29 nime, tähendab see, et see ei sisalda kõiki parlamendiliikmeid, kes veebruaris pooldasid sanktsioonide kehtestamist Vene ametnikele, kes on seotud Vene juristi Sergei Magnitski surma põhjustamisega.