ÜRO peasekretär Guterres: migratsioon on paratamatu

Sisseränne on kuum teema nii Euroopas kui Ameerika Ühendriikides. Viimastel päevadel on Vahemerelt päästetud migrantide vastuvõtmise pärast puhkenud tüli Lõuna-Euroopa riikide vahel. USA administratsioon on tule all illegaalsete immigrantide laste vanematest eraldamise pärast.

Riikidel on õigus oma immigratsioonipoliitikale, ütles Guterres, kuid lisas: «Eeldusel muidugi, et nad austavad migrantide inimõigusi ja et seda tehakse viisil, milles rahvusvaheline koostöö saab palju asjakohasemaks kui praegu.»

«Migratsioon on vältimatu nähtus,» rõhutas ÜRO juht Norras Oslo lähedal Lørenskogis iga-aastasel rahuvahendajate kohtumisel.

Guterres tõi näiteks oma 95-aastase ema, kelle eest Portugalis hoolitsevad ööpäev läbi migrandid.

«Ma ei ole kordagi näinud ühtki portugallast ema eest hoolitsemas. Alati on need migrandid ja mulle on selge, et migratsiooni on vaja,» sõnas ta.

«Ja kui migratsiooni on vaja, siis on parem seda korraldada, reguleerida, on parem laste sel sündida nii, et riigid teevad üksteisega koostööd ja nii et see oleks võit kõigi jaoks, eriti nii paljude migrantide jaoks, kes on praegu meeleheitlikus olukorras,» jätkas ÜRO peasekretär.