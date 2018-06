«Facebook pidanuks olema libauudisteks valmis»

Intervjueerisin hiljuti Kirdekorpuse ülemat, kes ütles, et nendele ei paista libauudised enam suure probleemina. Kas teie täheldate sama?

Ma ei usu, et oleks õige öelda, et libauudised pole enam probleem. Ükskõik, mis nurga alt vaadata: osa neist ohtudest on kasvavad. Näiteks sageneb ajakirjanike ähvardamine ja leidub järjest rohkem hästi organiseeritud tegutsejaid, kes kuritarvitavad sotsiaalmeediat, et sekkuda valimistesse ja manipuleerida avalikku arvamust.

Igal juhul on esimene probleem selles, et libauudiste definitsioon on liiga lai.