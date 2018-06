Stoltenberg: NATO näitab erimeelsustest hoolimata ühtsust

NATO peasekretär Jens Stoltenberg väljendas teisipäeval kindlust, et alliansi liikmed näitavad juulikuisel tippkohtumisel Brüsselis ühtsust, hoolimata "tähtsatest erimeelsustest" USA ja NATO Euroopa liikmesriikide vahel.

Ühendriikide president Donald Trump on nõudnud liitlastelt kaitsekulutuste suurendamist ning võrdsemat koormajagamist NATO-s ja väitnud, et transatlantiline kaitseliit on Euroopale kasulikum kui Ühendriikidele.