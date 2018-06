Barnier: Iiri piiri küsimuses on jätkuvalt "tõsised erimeelsused"

Brüssel ja London teinud Suurbritannia lahkumiskõnelustel edusamme tehnilistes küsimustes, kuid Põhja-Iirimaa teemal on poolte vahel pärast viimast enne Euroopa Ülemkogu peetud läbirääkimisvooru jätkuvalt "tõsised erimeelsused", teatas Euroopa Liidu pealäbirääkija Michel Barnier teisipäeval.

"Tänane märgib sammu edasi neil kõnelustel - me oleme leppinud kokku mitmes lahutusküsimuses ja Ühendkuningriik on teistes tegutsema hakanud," kirjutas Barnier Twitteris.

"Kuid me ei ole veel päral: tõsised erimeelsused on jätkuvalt olemas tagavaralahenduse küsimuses (Põhja-Iirimaa ja Iirimaa jaoks). Vajadus lisatöö järele on ilmne," sõnas endine Euroopa Komisjoni volinik ja Prantsuse minister.