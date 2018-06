Türgi saab homme USA-lt esimesed F-35 hävitajad

«Türgi F-35 piloodid ja mehhaanikud on juba Luke`i baasi saabunud ja alustavad peagi väljaõppega,» lisas Andrews.

Kuigi Türgi on pikalt olnud osaline F-35 programmis, soovis Kongress tõkestada Türgile varghävitajate andmise, tuues põhjuseks Ühendriikide ja Türgi vaheliste suhete halvenemise.

USA senat võttis üleeile vastu kaitseseaduse eelnõu, mille kohaselt keelatakse Türgile hävitajate F-35 müük, kui Ankara ei loobu S-400 raketisüsteemide ostmisest Venemaalt. Lisaks soovitakse, et kaitseminister James Mattis eemaldaks Türgi F-35 programmist.

Türgi on praegu F-35B programmi üks partnerriikidest ja plaanib osta umbes sada hävituslennukit.

Senati eelnõu keelaks lennukite müügi, kui president Donald Trump ei ole kinnitanud, et Türgi ei kujuta Vene relvastuse ostmise või USA kodanike kinnipidamisega NATO-le ohtu.

Ühe kaitseametniku sõnul on kaitseminister Mattis eelnõule vastu ja teinud seadusandjatega aktiivset koostööd, et presidendi lauale jõudva eelnõu sõnastust muudetaks.

Kongressi sammud on vihastanud Türgi ametnikke. «Me oleme olnud osalised selles programmis, teinud koostööd F-35 Türgis tootmisel,» teatas Türgi välisminister Mevlüt Çavuşoğlu.

«Türgi on maksnud osaluse eest õigel ajal. Ja Türgi on täitnud kõiki nõudeid ning ei saa lepet tühistada, sest me ostame S-400 (raketisüsteeme),» lisas minister.