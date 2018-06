USA justiitsminister: me ei ole nagu natsid, sest nad ei deporteerinud juute

Vahetult pärast seda kui president Donald Trump oli kritiseerinud kantsler Angela Merkeli migratsioonipoliitikat ja esitanud valeväiteid kuritegevuse tõusu kohta Saksamaal, teatas Sessions, et USA-Mehhiko piiril asuvad laagrid migrandilaste jaoks ei ole võrreldavad natside koonduslaagritega, sest natsid üritasid hoida juute riigist lahkumast.

Tegemist on taaskord ilmse valeväitega, sest juutide deporteerimine on hästi teada.

USA poliitika illegaalsete immigrantide laste kinnistesse keskustesse paigutamise osas on saanud laialdast kriitikat. Eile avaldati helisalvestis piiriameti kinnipidamiskeskusest, kus kuuleb laste nutmist ja nende lootusetut olukorda.

Eelmisel nädalal postitas endine CIA direktor Michael Hayden Twitterisse foto Auschwitzi koonduslaagrist, lisades kommentaariks «Ka teised riigid on lapsi emadest eraldanud». Hayden selgitas hiljem, et soovis juhtida tähelepanu Trumpi administratsiooni ebainimlikule poliitikale.

Sessions vastas võrdlustele telekanalis Fox News, öeldes, et tegu on ilmse liialdusega sest Natsi-Saksamaa üritas hoida juute riigist lahkumast. Justiitsminister soovitas olla kriitikutel ratsionaalne ja läbimõeldud ning kinnitas, et võimud hoolitsevad laste eest hästi.