Ameerikavastased suveniirid on Põhja-Korea lettidelt kadunud

«Nad on alati olnud populaarsed, mitte küll kuigi tagasihoidlikud, ning nüüdsest on nad kõik eemaldatud,» sõnas reisifirma Koryo Tours juhataja Simon Cockerell.

Cockerelli sõnul ei ole tõenäoline, et Põhja-Korea töötajad suveniirid ilma kõrgemate juhisteta ise eemaldasid. Lisaks on reisioperaatorid teatanud, et ka Pyongyangis on ameerikavastased plakatid asendatud kergemas toonis poliitiliste sõnumitega.