EL-i liidrid peavad ülemkogu eel migratsioonikohtumise

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel on suve all leidmaks lahendus konfliktile siseminister Horst Seehoferiga, kes ähvardab ilma kantsleri nõusolekuta Saksamaa piirile kontrollid seada. Merkel kardab, et see võib seada ohtu kogu Euroopa ühtsuse pagulaspoliitika asjus.