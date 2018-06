Soome ja Rootsi eksperdid soovitavad NATOga liituda

«Koostöö on möödapääsmatu praeguses julgeolekupoliitilises olukorras, kus Venemaa on esitanud väljakutse Euroopa julgeolekukorraldusele ja kasutab poliitiliste eesmärkide saavutamiseks sõjajõudu,» seisis täna Rootsi ja Soome meedias samaaegselt ilmunud avalduses.

«Taolised väited ei arvesta olemasolevat tegelikkust. Vene retoorika rajaneb soovil maksimeerida oma sõjaline tegutsemisvabadus kõigis võimalikes olukordades. Et Rootsi ja Soome teevad NATO ja lääneriikidega selletagi innukat koostööd, Euroopa Liit on aga hakanud kaitsepoliitikat edendama, ei tekita mitteühinemispoliitika Moskva silmis usaldust. Venemaa peab Soomet ja Rootsit Lääne osaks ja tüli korral lähtub tõenäoliselt just sellest,» seisis avalduses.

«Sõjalis-strateegilisest seisukohast on Põhjamaade ja Balti riikide all olev territoorium ühtne. Kui Venemaa alustaks rünnakut mõne Põhjala riigi või Baltimaa vastu, puudutaks see vältimatult ka Soomet. Seetõttu peaks meie poliitika Venemaa suhtes olema sõda ennetav, et me hoiaksime ära konfliktide süttimise,» lisatakse pöördumises, mille kohaselt on parim viis seda tagada nii Soome ja Rootsi liitumine NATOga.