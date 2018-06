Makedoonia parlament ratifitseeris nimeleppe

«Meil on kokkulepe, mis määratleb igaveseks meie identiteedi, meie makedoonia keele,» ütles peaminister Zoran Zaev enne hääletust rahvaesindajatele.

Edasi läheb lepe rahvahääletusele ja kui rahvas nimemuutmise heaks kiidab, tuleb valitsusel muuta põhiseadust. See on kreeklaste peanõudmine, enne nad lepet oma parlamenti ratifitseerimiseks ei saada.

VMRO-DPMNE on korduvalt öelnud, et nemad ei toeta Makedoonia põhiseadusliku nime muutmist, sest see õõnestab riigi identiteeti.