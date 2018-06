Hispaania ekspeaminister läks tagasi kunagisele töökohale väikelinna kinnisvararegistris

Rajoy on otsustanud avalikust elust täielikult taanduda ning nüüd võib igaüks, kes tahab registreerida kinnisvara 30 000 elanikuga Santa Pola linnas, sattuda asju ajama endise Hispaania valitsusjuhiga.

Kolmapäeva hommikul kohaliku kinnisvararegistri ees ajakirjanikega vestelnud Rajoy kinnitas, et pole enne esimest tööpäeva närvis. Seitsmeliikmelist meeskonda juhtima asuv Rajoy jõudis tööle 50 minutit pärast kella 9 hommikul, mil tööpäev pidanuks ametlikult algama.

«Ma lähen poliitikast pensionile ja pöördun tagasi paika, kus ma enne olin,» lausus ta. «Mul pole kandidaatidele midagi edasi anda peale selle, mida ma olen juba öelnud – et mina lahkun, aga elu läheb edasi ja et Rahvapartei on suurepärane erakond.»