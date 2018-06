USA esindajatekoda hääletab homme perede lahutamise lõpetamise üle

«Me ei taha, et lapsed vanematelt ära võetaks. Me võime jõustada oma immigratsiooniseadusi ka perekondi lõhkumata. Administratsioon ütleb, et soovib kongressi tegutsemist ja meie tegutseme,» selgitas spiiker.

«Homme hääletab esindajatekoda seaduseelnõu üle, mis hoiab perekonnad koos,» sõnas vabariiklane Ryan.

Ühendriikide ajakirjanduse andmeil soovitab USA presidendi Donald Trumpi tütar ja nõunik Ivanka Trump isal lõpetada perekondade lahutamine USA-Mehhiko piiril.

Ivanka ei ole migratsiooni teemal avalikult sõna võtnud, aga Trump ise ütles teisipäeva õhtul kongressiliikmetega kohtudes, et tütar arutas temaga perede lahutamise küsimust, vahendasid CNN ja ajaleht Washington Post.

Kongresmen Chris Collinsi sõnul maininud Trump, et Ivanka nägi pilte vanematest eraldatud lastest ja leidis, et nad peaksid «mitmel põhjusel» kriisiga tegelema.

«Ta mainis, et tema tütar Ivanka kannustas teda seda lõpetama ja tema ütles, et saab aru, et see tuleb lõpetada ja et pilte on valus vaadata ja et ta püüab leida seadusandlikku lahendust,» vahendas CNN Florida kongresmeni Carlos Curbelo sõnu.

«Ta arutas ka ise seda pilti ja poliitikat ning minu meelest ei paistnud kumbki talle hea,» lisas Curbelo.

Maggie Haberman New York Timesist säutsus Twitteris, et Trump tsiteerinud Ivanka sõnu:«Issi, mida me sellega teeme?»

USA tegevust on kritiseerinud teiste seas Briti peaminister Theresa May ja Kanada valitsusjuht Justin Trudeau.

«Ühendriikides toimuv on vale,» ütles Trudeau ajakirjanikele. «Ma ei kujuta ette, mida perekonnad seda kogedes peavad läbi elama. Kanadas me küll nii asju ei aja.»

May väljendas muret USAst tulevate piltide pärast, millel vanematest eraldatud sisserändajate lapsed näivad olevat puuri pandud.

«Sellest, mis me Ühendriikides näinud oleme, pildid lastest, keda hoitakse milleski puurisarnases, siis see teeb tõsist muret, see on vale,» ütles May parlamendis ja lubas USA presidenti Donald Trumpi ses asjas survestada, kui nad juulis Suurbritannias kohtuvad.