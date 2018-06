Soomes on juba asüüli taotlenud viis Venemaalt tulnud jalkafänni

Kõik FIFA väljastatud dokumentidega saabunud on palunud Soomest asüüli.

«Turniir on alanud meile üsna toimekalt,» kirjeldas Kagu-Soome piirivalves töötav Ville Mihl Soome rahvusringhäälingule YLE-le. «On suur tõenäosus, et fännidokumenti võidakse kuritarvitada. Seda oli oodata ja me oleme selleks valmis.»