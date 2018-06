Leedu üritab vältida miljonitesse eurodesse ulatuvat Brüsseli kemmergutrahvi

Leedu valitsus kiitis kolmapäeval heaks muudatused joogivee- ja reoveekäitlemise seaduses, mis on samm trahvi vältimise poole.

«Valitsus annab oma parima. Samm astuti, et vältida Leedu trahvimist,» ütles peaminister Saulius Skvernelisajakirjanikele pärast valitsuse istungit.

Skvernelis ei öelnud kui suure trahviga Leedu silmitsi on, kuid viitas, et see võib ulatuda miljonitesse eurodesse.