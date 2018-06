Euroopa kohus lükkas tagasi Breiviki kaebuse tingimuste peale vanglas

Breivik pöördus inimõigustekohtusse pärast seda, kui Norra ülemkohus keeldus mullu arutamast tema kaebust, et elamine isolatsioonilähedastes tingimustes kolmetoalises kongis rikub tema õigusi.

Massimõrvari advokaat väitis, et tingimused vanglas rikkuvad Euroopa inimõiguste konventsiooni, mis keelab ebainimlikku või alandavat kohtlemist ning näeb ette õiguse era- ja pereelule.

Norra on korduvalt lükanud tagasi Breiviki väited nagu elaks ta isolatsioonis ning kinnitanud, et teda koheldakse peaaegu nagu VIP-vangi. Ka olla Breivikil pidevalt kokkupuuteid vangla personali, oma advokaadi ning külastajatega.

Tegemist on suurima veretööga Norra pinnal pärast Teist maailmasõda.

Breivik tunnistas, et ta on neonats ja tappis oma ohvrid põhjusel, et nad väärtustasid multikultuursust.