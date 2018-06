Galerii: Hiinas algas rohket vastuseisu pälvinud koeraliha festival

Viimastel aastatel on loomakaitsjad korraldanud ka reide tapamajadesse ja päästnud sealt veokikoormate kaupa koeri, püüdes nii piirata tapetavate loomade hulka.

Aktivistide hinnangul on koeralihaäri ebainimlik ja ebahügieeniline. Oma väidete tõestuseks on nad avaldanud videoid sellest, kuidas koeri püütakse traadist lassodega, transporditakse tillukestes puurides ning tapetakse metallist kaigastega.

«Yulini nn litši- ja korealihafestival on lihtsalt meie populaarne komme. Populaarsed tavad ei saa olla õiged või valed,» lausus Yulini elanik Wang Yue. «Mis puutub veebis nähtavatesse veristesse koeratapu stseenidesse, siis ma tahaks öelda, et looma tapmine ongi verine. Ma loodan, et inimesed suudavad seda vaadata objektiivselt.»