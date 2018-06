Salvini ähvardas jätta kaitseta teda sarjanud maffia tegude paljastaja

Saviano on olnud organiseeritud kuritegevuse võrgustike sihtmärk alates 2006. aastast, kui ilmus tema raamat «Gomorra», mis rääkis Napoli maffiast.

Aktiivselt Itaalia meedias sõna võttev kirjanik on üks sadadest riigi ajakirjanikest ja literaatidest, kes on pideva politsei valve all maffia ähvarduste tõttu.