Inimesed aitavad meid siin, aga Bosnias pole tööd ja me tahame minna edasi Itaaliasse, Prantsusmaale ja Saksamaale – see on tavaline jutt, mida kuuleb peamiselt Pakistanist ja Põhja-Aafrikast pärit migrantide seas, kes on jäänud laagrisse Horvaatia piiri ääres.