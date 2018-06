Time pani oma kaanel Trumpi silmitsi nutva migrandilapsega

Ajakirja Time esikaas, kus on kujutatud Donald Trumpi ja nutvat tüdrukut.

USA president Donald Trump on varem uhkustanud ajakirja Time kaanel olemisega, kuid viimane neist ei pruugi jõuda Valges Majas aukohale – selle nädala ajakirja kaanel on kujutatud Ühendriikide presidenti vaatamas ülevalt alla nuuksuva kaheaastase migranditüdruku poole ning juures on kiri: «Tere tulemast Ameerikasse.»