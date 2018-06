Uus vastasseis Vahemerel: Itaalia nõuab, et Malta lubaks migrandilaeva oma sadamasse

«Me palume inimlikult ja poliitiliselt, et Malta avaks viimaks ühe oma sadamatest ja laseks neil meeleheitel inimestel maale minna,» lausus Salvini reedel.

Salvini ütles neljapäeval, et ei luba Saksa vabaühenduse Mission Lifeline laeva Itaalia sadamatesse, sest too on käitunud valesti ja võtnud pardale migrandid, kelle Itaalia rannavalve oli suunanud päästmiseks Liibüa rannavalvele.