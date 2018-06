Saksamaa ei usu võimalusse leida ELi tippkohtumisel lahendus rändetülile

«ELi tippkohtumine järgmise nädala lõpus ei jõua üldises migratsiooniprobleemis lahendusele,» ütles valitsuse pressiesindaja Ulrike Demmer ja ennustas, et küsimuse lahendamiseks hakatakse sõlmima kahe-, kolme või enamapoolseid leppeid.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker teatas kolmapäeval, et kutsus pühapäevaks kokku mitteametliku rändetippkohtumise. Istungi eesmärk on töötada rühma riigipeade ja valitsusjuhtidega, kes on huvitatud enne eelolevat Euroopa Ülemkogu kohtumist lahenduse leidmisest, lisas ta.