Nicaragua rahutussurmade arv kasvab

«Nicaragua pole täitnud rahvusvahelist kohustust austada, kaitsta ja tagada inimõigused 18. aprillil alanud meeleavalduste kontekstis,» teatas IACHR pärast riigi külastamist koostatud raportis. «Vastupidi - IACHR leidis, et riiklikku vastust iseloomustasid repressioonid ning meeleavaldajate ja nende esindatud sotsiaalsete liikumiste kurjategijateks pidamine, mis päädisid raskete inimõigusrikkumistega.»

Nicaragua opositsiooni kantsiks peetav Masaya linn on president Daniel Ortegale lojaalsete jõudude ebaproportsionaalse rünnaku all, teatas päev varem kohalik inimõigusorganisatsioon.

Nicaragua piiskopid teatasid avalduses, et reisivad Masaya linna, et hoida ära järjekordne veresaun.

Nicaragua Majandus- ja Sotsiaalarengu Fondi (FUNIDES) hinnangul võib riik kaotada kuni 150 000 töökohta, kui praegune kriis jätkub. Esialgu sotsiaalkindlustussüsteemi kärbetest ajendatud protestid kasvasid aprillis üle laiemaks rahulolematuseks Ortega valitsusega. Meeleavaldused presidendi vastu eskaleerusid aprilli keskpaigas ning politsei reaktsioon on olnud üsna karmikäeline.

Kardinal Leopoldo Brenes ütles eile, et katoliku kirik on palunud Ortegal tuua 2021. aastaks kavandatud üldvalimised 2019. aastale, nagu aktivistid on tungivalt nõudnud.