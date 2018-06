Loomakaitsjad püüavad takistada hiinlaste koeralihafestivali

Kuigi ka tänavu näeb seal lihunike laudadel ja restoranides koerarümpasid ja mitmesuguseid teisi koeraroogasid, on neid tagasihoidlikumalt kui varasematel aastatel.

Festivali peetakse 2009. aastast riigi lõunaosas Shaanxi piirkonnas, kus koeralihaga maiustamine on osa kohalikust toidusedelist. Tavaliselt serveeritakse seda koos litšiveiniga pidustustel. Paljude kohalike hinnangul on tegu tervisliku delikatessiga.

Viimastel aastatel on festival aga kimpu jäänud rahvusvaheliste kampaaniatega, kus osaleb ka kuulsaid inimesi ja mis nõuavad, et festival lõpetataks. Neile on lisandunud kohalikud loomaõiguslased, kes käivad lihamüüjaid kimbutamas.