Soome siseminister tahab ELi kvoodipagulaste arvu kümnekordistada

Kuigi Soome on viimastel aastatel võtnud vastu 750-1050 kvoodipagulast aastas, ei soovita Mykkänen siiski nende enda pagulaskvooti tõsta 7500-le. Tema sõnul on pagulaskoorem praegu ELis ebaühtlaselt jagatud.

Soome siseminister eelistab seda mõttele rajada väljapoole ELi pagulaste vastuvõtukeskused. «Ma ei ole kindel, et me suudaksime rajada neis ELi keskustes süsteemi, mis suudaks efektiivselt eristada alusetuid avaldusi nende inimeste omadest, kes vajavad varjupaika. Meil on pikaaegselt toiminud kvoodipaguaste süsteem. See on valmis mehhanism,» põhjendas ta.