Norra tervitab turiste suguhaigusereklaamiga

«Tere tulemast Norrasse! Klamüüdiamaale,» teatab plakat, mis kujutab rahvariides paarikest lumiste mägede ja fjordide taustal.

Turismiameti hinnangul paneb see riigi halba valgusse. «See jätab norralastest mulje kui matslikust, lõtvade kommetega, seksihullust rahva,» kurtis Stein Ove Rolland, Külasta Norrat programmi turundusplaneerija, ajalehele Dagbladet. «See ei ole hea reklaam Norrale ning Norra ja norralaste kujutisena on see katastroof.»

Et klamüüdiaplakat paikneb Oslo Keskraudteejaamas, on see tõenäoliselt paljudele turistidele üks esimesi meeldejäävaid vaatepilte Norras.

Mittetulundusühingu Sex og samfunn (Seks ja ühiskond) asejuht Tore Holte Follestad on aga reklaamiga rahul. Tema hinnangul peaksid Norra ametlikud võimud samasuguse kampaania korraldama. «Minu arvates annab see edasi olulise teate, mõistmata sealjuures inimeste üle kohut, ning seda pannakse tähele,» kiitis ta Dagbladetile.

Follestadi sõnul on ka reklaami sõnum igati aus, kui arvestada klamüdioosi levikut Norras. «2016. aastal diagnoositi Norras 26 000 klamüdioosijuhtu ja norralased pole head kondoomikasutajad,» märkis ta ning meenutas, et selle haiguse tagajärjeks võib olla ka viljatus ja klamüüdiahaiged nakatuvad ka kergemini teistesse suguhaigustesse.

7-eleven pressiesindaja Thea Kjendlie tunnistas, et hoiatades turiste norralaste eest nad riivasid rahvuslikku uhkust.

«Nagu pisut vastuoluliste kampaaniatega ikka, on olnud nii positiivseid kui negatiivseid reaktsioone;» tunnistas Kjendlie. «Siiani oleme näinud mõlemat, mis on ootuspärane, kui sihiks on saada noor sihtrühm teemast rääkima. Meie eesmärk polnud kedagi selle kampaaniaga solvata, aga me tahame kaasata ja teemas teadlikkust tõsta.»

2015. aastal selgus, et Google'i päringute järgi otsustades on Norra ka maailma kõige genitaalherpeserohkem riik. Nimelt olid just norralased kõige sagedamini otsinud internetist infot, kuidas seda tõbe ravida. Herpesemure sageduselt järgnesid Montenegro ja Rootsi.

Samad andmed näitasid, et kui HIVi ja aidsi ravi kohta otsitakse enim infot Aafrika riikides, siis šveitslased on esirinnas süüfilise ning venelased ja valgevenelased gonorröa teemal info otsimises. Klamüüdia kohta tegid kõige rohkem päringuid britid.