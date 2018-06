Migrandikriis süveneb: ka Malta keeldus laeva vastu võtmast

Hiljuti ise samasugust abilaeva vastu võtmast keeldunud Itaalia süüdistab nüüd Maltat ebainimlikkuses. Saareriiki kritiseeriva postituse tegi Itaalia siseminister Danilo Toninelli oma kontol Facebookis. «Euroopa peab sekkuma, et hüvitada Malta ebainimlikkus,» teatas Toninelli.

Itaalia siseminister Matteo Salvini on soovitanud, et Lifeline võiks toimetada päästetud migrandid Hollandisse, vastavalt lipule, mille all alus seilab.