Täna südaööst kaob maailma viimane naiste autojuhtimiskeeld

Muudatus kuulutati välja mullu septembris ja tänavu 5. juunil said esimesed saudilannad endale juhiload. Ühtekokku peaks täna südaööst kehtima hakkava seadusemuudatusega lisanduma Saudi Araabia teedele 2000 uut juhti.

BBC Riyadhi korrespondendi teatel valitseb seal tõeline elevus. Naised on käinud ülikoolides autojuhtimist õppimas ja räägivad sellest, kuidas nende unistus on täitunud.

Sama korrespondendi teatel on ta kuulnud toetavaid seisukohti ka meestelt. Näiteks ütles üks hallipäine kolme tütre isa, et selline muutus tulnuks ammu ära teha. Üks 30ndais eluaastais mees aga rõõmustas, et nüüd jääb laste koolisõidutamine abikaasa õlule.