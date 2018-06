Iiri tinderivägistaja ei adu oma süüd

Kõigi kolme rünnaku puhul toimetas Nevin ühtmoodi. Ta tutvus naisega Tinderis ja pärast seal suhtlemist leppis kokku kohtumise. Võttis kohtumispaigast naise oma autole, viis inimtühja kohta ja ründas.

Nii õnnestus Nevinil 2014. aasta 12. juulil vägistada üks naine Bellewstownis. Sama aasta 16. juulil ründas ta seksuaalselt teist naist ja 23. juulil kolmandat.

Kolmas ohver, Dublinis õppinud brasiillanna kirjeldas, kuidas Nevin käperdas tema reisi, sundis teda endaga suudlema, lõi teda vastu pead, nimetas naist kuradi litsiks ja rebis tal rinna paljaks.

Ühe end õigustava asjaoluna viitas Nevin sellele, et tema pilt Tinderis oli ju särgita.

Nevin aga Dublini ringkonnakohtu süüdimõistvat otsust ei aktsepteeri, sest enda jutu järgi pole midagi valesti teinud. Mehe väitel ehmatasid naised ära ja hakkasid karjuma, kui ta neid kõigest suudelda üritas. Lisaks väljendas ta veendumust, et naised teadsid, et tegu on seksikohtumisega.

«Ta ju põhimõtteliselt ütleb, vaadake mind, ma tahan kohtuda seksiks,» väitis ka süüaluse advokaat Paul Flannery.

Ajalehe Irish Independent kohaselt kasutas ta argumendina ka seda, et ütles brasiillannale, et on pornotäht ja tahaks naisega pornofilmis osaleda ning naine vastas, et see huvitaks teda väga. Leht lisab, et ilmselgelt oli see vestlus pilamine, mitte tõsine jutt pornos osalemisest.

Irish Independent märgib ka, et esmapilgul võiski Nevin ihaldusväärse poissmehena paista. Tal on kõrgharidus ja rünnakute ajal oli ka hea töökoht arvutiprogrammeerijana. Tinderi piltidelt oli näha, et ta on väga uhke oma tätoveeringute ja vormis keha üle.