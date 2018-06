Londonis marsivad tuhanded teise Brexiti-hääletuse toetuseks

Brexiti-vastased aktivistid kavatsevad marssida parlamendihoone juurde tähistamaks Brexiti-referendumi teist aastapäeva nõudmisega korraldada rahvahääletus selle üle, kas kiita heaks lõplik lepe, mille peaminister Theresa May EL-iga kokku lepib, kui mingi kokkuleppeni ülepea jõutakse.

Brexiti pooldajast Briti välisminister Boris Johnson hoiatas ajalehes Sun kirjutatud artiklis Mayd Brexiti eest, mis on pehme ja lõpmata pikk nagu tualettpaberi rull.

May meeskond alustab peagi järjekordset kõnelusvooru EL-i kolleegidega, kuid endiselt ei ole selge, mida täpselt soovitakse Ühendriikide tulevastest suhetest blokiga, eelkõige tollireeglite osas.

Euroskeptikust kaubandusminister Liam Fox on öelnud, et peaminister on endiselt valmis kõnelustelt lahkuma, kui rahuldavat lepet ei saavutata.