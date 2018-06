Itaalia valitsus käskis päästelaevadel Liibüa võimudelt abi otsida

Muutus esindab Itaalia uue valitsuse poliitilist suunda. Itaalial on siiani olnud suur roll ebaseaduslike sisserändajate merelt äratoomise koordineerimisel.

Saksa kantsler Angela Merkel, kes on sattunud migratsiooni küsimuses siseriikliku surve alla, püüab saavutada kokkulepet, et Itaalia ja teised rände rinderiigid võtaksid tagasi Saksamaale jõudnud asüülitaotlejad, kes on esmalt juba seal registreeritud.