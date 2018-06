USA avaldas kava migrandilaste peredega taasühendamiseks

USA sisejulgeolekuministeeriumi kavast ei selgu, millal perede taasühendamine aset leiab. Ministeeriumi avaldus vihjab võimalusele, et see juhtub alles illegaalselt riiki sisenenud täiskasvanute tagasisaatmismenetluse lõppemise järel.

Uue poliitika kohaselt peab riigist välja saadetav lapsevanem esitama taotluse, et ka tema laps riigist välja saadetaks. Pole teada, kui paljud vanemad on otsutanud lahkuda riigist lasteta, et kaitsta neid lähteriikides lokkava vägivalla eest.