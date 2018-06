Briti euroskeptikud kutsuvad Mayd valmistuma leppeta Brexitiks

60 parlamendiliiget ja äritegelast märkis avalikus kirjas, et Suurbritannia peaks ähvardama hoida kinni 39 miljardit naelsterlingit lahutusraha, mida London on juba nõustunud maksma.

Kirjale allakirjutanud kutsusid Briti võime kiirendama ettevalmistusi võimaluseks, et EL-ist lahkutakse lepet saavutamata.

Brexiti pooldajast Briti välisminister Boris Johnson hoiatas ajalehes Sun kirjutatud artiklis Mayd Brexiti eest, mis on pehme ja lõpmata pikk nagu tualettpaberi rull.

May meeskond alustab peagi järjekordset kõnelusvooru EL-i kolleegidega, kuid endiselt ei ole selge, mida täpselt soovitakse Ühendriikide tulevastest suhetest blokiga, eelkõige tollireeglite osas.

Euroskeptikust kaubandusminister Liam Fox on öelnud, et peaminister on endiselt valmis kõnelustelt lahkuma, kui rahuldavat lepet ei saavutata.