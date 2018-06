Zimbabwe president pääses atentaadikatsest eluga

George Charamba ütles täna riiklikule ajalehele Sunday Mail, et 30. juuliks kavandatud valimiste ettevalmistustega jätkatakse tavapäraselt, hoolimata plahvatusest vahetult pärast president Emmerson Mnangagwa kõnet riigi suuruselt teise linna Bulawayo linna staadionil.

Vähemalt 41 inimest sai vigastada plahvatuses, mis Mnangagwa sõnul leidis aset vaid mõne tolli kaugusel temast. President rünnakus kannatada ei saanud ning märkis hiljem, et tema elu kallale on ka varem korduvalt kiputud.

Mnangagwa on lubanud ausaid valimisi, mis on esimesed pärast seda, kui riigi kauaaegne liider Robert Mugabe novembris sõjaväe survel tagasi astus. Varasemaid valimisi on saatnud süüdistused vägivallas ja pettuses.