Türgi valimiskomisjoni juht kinnitas Erdoğani võitu presidendivalimistel

Türgi riiklik uudisteagentuur Anadolu teatas, et loetud on 99 protsenti häältest ning Erdoğan sai neist 52,5 protsenti. Tema lähim rivaal, Muharrem Ince ilmalikust Vabariiklikust Rahvaparteist (CHP), on 30,7 protsendi peal.