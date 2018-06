Pentagon loob kahte sõjaväebaasi ajutised põgenikelaagrid

Pentagon rääkis algselt neljast potentsiaalsest baasist, aga Mattis andis mõista, et nüüd on baase loomisel kaks.

Ta ei täpsustanud millistesse baasidesse laagrid tulevad. Samas ütles ta, et üksikasjad on väljaselgitamisel. Muu hulgas uuritakse, kui palju inimesi sinna mahutada tuleb.

Pentagon kirjutas kongressile saadetud memos, mis jõudis uudisteagentuuri Associated Press valdusesse, et kaitseministeeriumil paluti saada rajatised valmis juuliks ja võõrustada neid aasta lõpuni.

President lisas, et USA migratsioonipoliitika on saanud terves maailmas naerualuseks ning on väga ebaaus näha inimesi, kes on aastaid legaalselt immigratsioonisüsteemi läbimiseks kulutanud. «Immigratsioon peab põhinema väärtusel!» lisas Trump.