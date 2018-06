Video: Alžeeria on jätnud relvaähvardusel Sahara kõrbe üle 13 000 migrandi

Alžeeria on eitanud migrantide väärkohtlemist, kuid paljud Associated Pressi käsutusse jõudnud videod kõnelevad teist keelt, näidates sadu inimesi komberdamas lageda kõrbe suunas.

Massilised väljasaatmised Alžeeriast said alguse oktoobris 2017, kui Euroopa Liit suurendas survet Põhja-Aafrika riigile, et see suunaks tagasi migrandid, kes on teel põhja poole Euroopasse üle Vahemere või Hispaania enklaave ümbritsevate tarade, kirjutas AP.