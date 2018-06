Video: Kadõrov kuulutas Salah Tšetšeenia aukodanikuks

Inimõiguslased on kritiseerinud Salahd sel kuul toimunud fotosessiooni tõttu Kadõroviga, keda süüdistatakse inimõiguste rikkumises ja piirkonna karmikäelises valitsemises.

Reedel teatas Kadõrov, et andis Salahle õhtusöögil üle kodakondsustunnistuse ja meenemärgi.

«Muhammad Salah on Tšetšeenia Vabariigi aukodanik! Täpselt nii! Täna allkirjastasin ma dekreedi, et suurepärasele Egiptuse ja Liverpooli jalgpallurile see tiitel anda,» kirjutas Kadõrov sotsiaalmeediavõrgustikus VKontakte.