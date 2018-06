Erdoğan saab viieks aastaks pea piiramatu võimu

Ootuspäraselt valiti 15 aastat riiki juhtinud Erdoğan tagasi Türgi presidendiks. Sel korral on olud aga muutunud ning parlamentaarsest presidentaalseks vabariigiks muutunud Türgi riigipeal on ka täidesaatev ja seadusandlik võim.

Ince tunnistas Erdoğani võitu, kuid märkis, et valimiste eelsed tingimused olid ebaausad. Erdoğan nihutas aprillis ette teatamata valimised oodatust poolteist aastat varasemaks, jättes opositsioonile pea olematu aja oma kampaania koordineerimiseks. Ince hoiatas ka, et Türgi on astumas ohtlikku ühemehevalitsuse ajajärku.