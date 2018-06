Itaalia siseminister sõitis Liibüasse rändekriisi arutama

Salvini on esimene Itaalia populistliku valitsuse liige, kes Liibüat külastab.

Euroopa rändekriisi eesliinil olev Itaalia on oma uue valitsuse ajal keelanud päästelaevadel siseneda oma sadamatesse ning nõudnud EL-i liikmesmaadelt suuremat solidaarsust.

«Las Liibüa võimud teevad oma tööd (migrantide) päästmisel ja äratoomisel oma riiki, nagu nad on seda juba mõnda aega teinud ilma, et aplad vabaühendused neid segavad või neile probleeme valmistavad,» ütles ta.

«Itaalia sadamad on ja jäävad suletuks neile, kes aitavad inimsmugeldajaid,» lisas ta.

Liibüa asepeaminister Ahmed Maiteeq sõnas täna ajalehes La Repubblica avaldatud intervjuus, et loodab teha migrantide küsimuses Itaalia valitsusega koostööd.

«Koostöö Itaalia ja Liibüa vahel on väga tähtis,» ütles ta, lisades, et migrandid on suureks probleemiks ka Liibüale.