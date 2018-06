Laura Ingalls Wilderi nimi ei kõlba enam USA lastekirjanduse auhinnale

Lastekirjanduse ühenduse hinnangul on Wildersi raamatutes liigselt stereotüüpe ja rassismi, mis ei sobi kaasaaegsete väärtustega.

Raamatute tegevus toimub üleeelmisel sajandil ja nendes kujutatakse ameeriklastest uusasunike elu, kes ei räägi indiaanlastest just kõige paremas toonis.

Peategelased tõdevad muu hulgas, et «ainult surnud indiaanlane on hea indiaanlane». Raamatud on kogu maailmas äärmiselt populaarsed ja ülipopulaarseks sai ka nende põhjal vändatud telesari.