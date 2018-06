NATO eksjuhti ei lubatud Iraani külastamise tõttu USA-sse

«See on väiklane otsus,» ütles Solana Hispaania televisioonile, lisades, et oli 2013. aastal läinud Iraani, et võtta osa president Hassan Rouhani ametissevannutamise tseremooniast.

«Ma esindasin kõiki neid, kes osalesid läbirääkimistel leppe üle,» lisas ta. Tuumalepe saavutati lõpuks 2015. aastal, selle eesmärgiks oli takistada Teheranil tuumarelva välja arendamast. Ühendriigid taganesid leppest selle aasta mais.

«Inimesed peavad käima kõige keerulisemates riikides, et pidada läbirääkimisi. Kõige šokeerivam minu jaoks on asjaolu, et neid inimesi koheldakse samuti nagu teisi, mis puudutab riiki lubamist või sellest keeldumist,» märkis endine NATO peasekretär.

Euroopa Liidu elanikud peavad täitma ESTA taotluse (reisiloa elektrooniline süsteem), et siseneda Ühendriikidesse kuni kolmeks kuuks.

Kuid alates 2015. aastast inimesed, kes on eelnevalt käinud Iraanis, Iraagis, Süürias, Liibüas, Somaalias või Jeemenis, seda kiiret luba ei saa ning peavad taotlema viisat.

Piirangud tavaliselt valitsuse töötajaile ei kehti, kuid 2013. aastal Solana sellises ametis ei olnud.

«Neil on (Ühendriikides) arvuti algoritmiga ning kui see teab, et sa oled hiljuti Iraanis käinud, võtab see su süsteemist välja,» märkis ta. «Ma pean püüdma, et nad laseks mul ikka ära käia, ma pean minema, sest töötan seal, ma olen mitmes ülikoolis professor.»