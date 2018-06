USA migrandikeskuse juht: rumal poliitika kahjustab lapsi

«Ainus, mida see tegi, on laste kahjustamine,» sõnas anonüümsust palunud ametnik. «See operatsioon ei oleks üldse osutunud vajalikuks, kui eraldamispoliitikat ei oleks ette võetud.»

Hoolimata Trumpi eelmisel nädalal vastu võetud otsusest, et laste eraldamine lõpetatakse, viibib Tornillo laagris endiselt 23 last, kellel ei ole sidet vanemate või järelvaatajatega.

Texase kõrbesse rajatud 22 suure telgiga migrandilinnakus on lisaks 23 vanematest eraldatud lapsele veel 326 alaealist, kes sisenesid Ühendriikidesse omapäi.

Ainult 14 last 326st on tüdrukud ja neid hoitakse teistest eraldi telgis.

Valitsuse sõnul on alustatud perede taasühendamisega, kuid telklinnakut külastanud ajakirjanike sõnul on protsess ilmselgelt alles algusjärgus. Vanematega illegaalselt riiki sisenenud lastest on viidud tagasi pere juurde vaid kolm. Suurem osa Tornillos hoitavatest lastest sisenesid riiki järelvalveta.