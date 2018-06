Põhja-Korea tühistas Ameerika-vastase suurürituse

Põhja-Koreas on aastaid peetud juunis ja juulis suurüritusi, millega mälestatakse 1950.-1953. aastal toimunud Korea sõda ja vannutakse kättemaksu vihavaenlasele Ameerika Ühendriikidele. Eelmisel aastal võttis pealinnas Pyongyangis üritustest osa 100 000 inimest.

Sel aastal otsustas Põhja-Korea ürituse aga ära jätta, pakkumata otsusele mingit selgitust. Tõenäoliselt on tegu püüdega hoida paranenud suhteid, et liikuda edasi tuumakõnelustega.

Põhja-Korea poliitikat jälgiva endise USA diplomaadi Mintaro Oba sõnul on ürituse ära jätmine märkimisväärne areng: «See annab mõista, et Põhja-Koreal on piisavat kindlust USAga saavutatud kokkuleppe osas ning soovivad vähemalt praegu luua kodumaal positiivsemat õhustikku ja saata välismaale konstruktiivseid signaale.»