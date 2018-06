Makedoonia president keeldus nimeseadust allkirjastamast

Presidendikantselei teatas tänases avalduses, et Kreekaga saavutatud nimetüli kokkulepe, mille kohaselt muudetaks Makedoonia nimi ametlikult Põhja-Makedooniaks, on põhiseaduse vastane.

Presidendi otsus eelnõu allkirjastamisest keelduda ei tähenda, et see ei võiks siiski jõustuda. Kui parlament eelnõu ka teisel hääletusel heaks kiidab, jõustub see Ivanovi vastuseisust hoolimata.