Heasoovlik restauraator ebaõnnestus Püha Jüri kuju taastamisel

Leoz on restaureeritud kuju vaatamas käinud ja ei ole tulemusega rahul, sest 16. sajandist pärit kuju taastamisel on kasutatud kipsi ja valet tüüpi värvi, mis võis kaasa tuua originaalsete värvikihtide hävimise. Kohale on kutsutud spetsialistid, kes püüavad leida võimaluse kuju esialgne välimus taastada.