USA ülemkohus kinnitas Trumpi reisikeelu

Kriitikute sõnul oli keeld, mis kuulutati algselt välja 2017. aasta jaanuaris, suunatud moslemitest reisijate vastu, sest Iraan, Jeemen, Liibüa, Somaalia ja Süüria on moslemienamusega. Kriitikute hinnangul tahtis Trump sellega täita kampaanialubadust keelata moslemitele pääs USA-sse.

Kuigi riiki sisenemise keeld on alamastme kohtutes tunnistatud põhiseaduse vastaseks, leidis täna ülemkohtu üheksast kohtunikust viis, et keelu viimane versioon on seadusega kooskõlas.